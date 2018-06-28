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Итоги дня: 28 июня

НовостиПрочее    28.06.2018 - 18:11

ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзкалюченным в РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответсвующую резолюцию. Об этом сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Twitter. "Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыму принята. 77 за! России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Эмануэлис Зингерис за прекрасную работу", - написал Арьев. Тем временем в колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного. "С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - сообщила Денисова.
 

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия). Об этом в четверг, 28 июня, объявили в Кремле. Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. 
 

В Киеве полиция задержала похитителей сына финансового атташе Ливии

В Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. По его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения.
 

ДТП в Харькове: Алену Зайцеву заметили на лавочке около больницы (фото)

Подозреваемую в ДТП в Харькове Алену Зайцеву заметили сидящей на лавочке на территории Харьковской центральной клинической больницы №5. Соответсвующее фото опубликовали в Facebook. Пресс-секретарь прокурора Харьковской области Вита Дубовик подтвердила, что Зайцева приезжала в больницу на обследовании. Сейчас она находится в СИЗО.
 

Синоптик рассказал, каким будет июль

В июле в Украине ожидается жара, но с дождливыми циклонами. Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань. Он отметил, что последние дни июля будут жаркими – ожидается до +31. Однако первая неделя месяца будет прохладной - +26+28 градусов днем, +15+18 ночью. Потом в Украину придет циклон и принесет с собой дожди.

 Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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