Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

НовостиПолитика    28.06.2018 - 15:14
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)
Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (kremlin.ru)

Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля

Президент СШАДональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия). Об этом в четверг, 28 июня, объявили в Кремле.

Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона. 

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - указано в сообщении.

Известно, что встреча начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии. 

Трамп объявил о встрече с Путиным Помощник Трампа после встречи с Путиным заявил о сохранении санкций против РФ
Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
В Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму
Диего Марадона шокировал болельщиков после матча
"Знаешь ли ты": звезда 2000-х уходит со сцены из-за проблем со здоровьем (фото)
"Жека! Выздоравливай!": Владимир Зеленский переживает за своего друга
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь