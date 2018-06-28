Трамп и Путин встретятся в Хельсинки

Встреча Трампа и Путина состоится 16 июля

Президент СШАДональд Трамп и президент России Владимир Путин встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки (Финляндия). Об этом в четверг, 28 июня, объявили в Кремле.

Сообщается, что окончательная договоренность о проведении встречи глав России и США была достигнута в среду, 27 июня, во время визита в Москву советника по национальной безопасности Дональда Трампа Джона Болтона.

"В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа", - указано в сообщении.

Известно, что встреча начнется днем, президенты проведут беседу тет-а-тет, потом возможно протокольное мероприятие, например рабочий завтрак. Также предусмотрена пресс-конференция по итогам встречи.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс сообщил, что президент Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудит экономические связи двух стран и конфликты в Украине и в Сирии.