В Киеве полиция задержала похитителей сына финансового атташе Ливии

Злоумышленниками оказались двое граждан Египта
В Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.
По его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения.
"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они - граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", - рассказал Крищенко.
Он отметил, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего.
"Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержали похитителей", - отметил Крищенко.
Также добавил, что следователи открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
«Киевские полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения», - Андрей Крищенко Злоумышленниками...Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 28 июня 2018 г.
Напомним, в Киеве 25 июня 2018 года похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным оказался сын финансового атше Ливии. В полицию сообщение о пощижении мужчины на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице ввели план "перехват". В тот же день в Дарницком районе Киева полицейские нашли пострадавшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.