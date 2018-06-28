В Киеве полиция задержала похитителей сына финансового атташе Ливии

Злоумышленниками оказались двое граждан Египта

В Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, злоумышленниками оказались двое граждан Египта. Мотивом преступления стал выкуп. Расследуются уголовные производства по факту незаконного лишения свободы и вымогательства. Им грозит до семи лет заключения.

"В течение двух суток криминальная полиция Киева вместе с Шевченковским управлением полиции проводили следственно-оперативные мероприятия, в результате которых задержали двух мужчин, которые похитили молодого человека и удерживали его в гараже, нанесли телесные повреждения, а также требовали у него деньги. Они - граждане Египта, живут на территории Украины несколько лет", - рассказал Крищенко.

Он отметил, что злоумышленники четко понимали, кого они похитили, и пытались связаться с родителями пострадавшего.

"Но действиями полиции это преступление было остановлено и довольно оперативно задержали похитителей", - отметил Крищенко.

Также добавил, что следователи открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

«Киевские полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения», - Андрей Крищенко Злоумышленниками... Опубликовано Национальная полиция Украины Четверг, 28 июня 2018 г.

Напомним, в Киеве 25 июня 2018 года похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным оказался сын финансового атше Ливии. В полицию сообщение о пощижении мужчины на улице Тургеневской поступило от свидетелей. В столице ввели план "перехват". В тот же день в Дарницком районе Киева полицейские нашли пострадавшего, у которого были телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.