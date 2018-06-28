Підсумки дня: 28 червня

ПАРЄ прийняла резолюцію щодо українських політв'язнів у РФ



Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію. Про це повідомив голова парламентської делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв у Twitter. "Резолюція ПАРЄ щодо українських політичних в'язнів у РФ і Криму прийнята. 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Спасибі доповідачу Емануеліс Зінгеріс за прекрасну роботу", - написав Ар'єв. Тим часом колонії Російської Федерації, де утримують режисера Олега Сенцова, прийняли заяву від української уповноваженої з прав людини Людмили Денісової щодо відвідання політв'язня. "З 9-ї ранку намагаюся подати заяву в виправну колонію номер 8, де утримують Олега Сенцова. І лише о 17.02 вийшов черговий і прийняв заяву. На будь-які мої питання відповідає одне - я доповім керівництву", - повідомила Денісова.



Трамп і Путін зустрінуться в Гельсінкі



Президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін зустрінуться в понеділок, 16 липня, в Гельсінкі (Фінляндія). Про це в четвер, 28 червня, оголосили в Кремлі. Повідомляється, що остаточна домовленість про проведення зустрічі глав Росії і США була досягнута в середу, 27 червня, під час візиту в Москву радника з національної безпеки Дональда Трампа Джона Болтона.



У Києві поліція затримала викрадачів сина фінансового аташе Лівії



У Києві поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи, громадянина республіки Лівія. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко. За його словами, зловмисниками виявилися двоє громадян Єгипту. Мотивом злочину став викуп. Розслідуються кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі та вимагання. Їм загрожує до семи років ув’язнення.



ДТП в Харкові: Олену Зайцеву помітили на лавочці біля лікарні (фото)



Підозрювану в ДТП в Харкові Олену Зайцеву помітили сидячою на лавочці на території Харківської центральної клінічної лікарні №5. Відповідне фото опублікували в Facebook. Прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик підтвердила, що Зайцева приїжджала в лікарню на обстеження. Зараз вона знаходиться в СІЗО.



Синоптик розповів, яким буде липень



У липні в Україні очікується спека, але з дощовими циклонами. Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, передає ТСН. Він зазначив, що останні дні липня будуть спекотними - очікується до +31. Однак перший тиждень місяця буде прохолодною - +26+28 градусів вдень, +15+18 вночі. Потім в Україну прийде циклон і принесе з собою дощі.