ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзкалюченным в РФ

За резолюцию было отдано 77 голосов

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответсвующую резолюцию. Об этом сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Twitter.

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыму принята. 77 за! России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Эмануэлис Зингерис за прекрасную работу", - написал Арьев.

Эмануэлис Зингерис - литовский политический и общественный деятель, депутат Сейма Литовской Республики , который выступил докладчиком по дебатах относительно украинских политзаключенных.

Резолюція ПАРЄ по українським політичним в‘язням в РФ і Криму ухвалена! 77 за! Росії знову вказали на її злочини. Дякую доповідачу Emanuelis Zingeris за чудову роботу! — Volodymyr Ariev (@VolodymyrAriev) June 28, 2018

Добавим, что представитель Литвы ПАСЕ Эмануэлис Зингерис заявил, что Россия не выполнила обязательств, которые давали при вступлении в ПАСЕ в 1996 году.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированом Крыму.