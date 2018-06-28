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ПАСЕ приняла резолюцию по украинским политзкалюченным в РФ

НовостиПолитика    28.06.2018 - 13:34
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)
Фото: заседание ПАСЕ (twitter.com/PACE_News)

За резолюцию было отдано 77 голосов

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответсвующую резолюцию. Об этом сообщил председатель парламентской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Twitter.

"Резолюция ПАСЕ по украинским политическим заключенным в РФ и Крыму принята. 77 за! России снова указали на ее преступления. Спасибо докладчику Эмануэлис Зингерис за прекрасную работу", - написал Арьев.

Эмануэлис Зингерис - литовский политический и общественный деятель, депутат Сейма Литовской Республики , который выступил докладчиком по дебатах относительно украинских политзаключенных.

Добавим, что представитель Литвы ПАСЕ Эмануэлис Зингерис заявил, что Россия не выполнила обязательств, которые давали при вступлении в ПАСЕ в 1996 году.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская делегация призвала комиссара по правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы Дуню Миятович посетить украинских политзаключеных в России и оккупированом Крыму.

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Теги публикации: политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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