Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова

Омбудсмен пробыла под колонией в России около 8 часов

В колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - написала Денисова.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Денисову не пускают к Сенцову. Ранее заявление от нее также отказывались принимать.

Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.