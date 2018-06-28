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Интервью

Российская колония приняла заявление Денисовой о посещении Сенцова

НовостиПолитика    28.06.2018 - 15:55
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)
Фото: Олег Сенцов (facebook.com_Inforos.ru.jpg)

Омбудсмен пробыла под колонией в России около 8 часов

В колонии Российской Федерации, где удерживают режиссера Олега Сенцова, приняли заявление от украинского уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой относительно посещения политзаключенного. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"С 9 утра пытаюсь подать заявление в исправительную колонию номер 8, где удерживают Олега Сенцова. И только в 17.02 вышел дежурный и принял заявление. На любые мои вопросы отвечает одно - я доложу руководству", - написала Денисова.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что Денисову не пускают к Сенцову. Ранее заявление от нее также отказывались принимать.

Осужденный на 20 лет заключения по делу "крымских террористов" режиссер Сенцов объявил бессрочную голодовку - он требует освобождения всех украинских политзаключенных в России.

Сенцов сказал, что будет голодать даже до фатального конца.

Состояние Сенцова удовлетворительное, но есть опасения, - Москалькова Посольство Украины в РФ направило ноту МИД РФ относительно допуска Денисовой к Сенцову
Теги публикации: Олег Сенцов, политзаключенные, политзаключенные в РФ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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