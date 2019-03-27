Дания отказала "Газпрому" в маршруте "Северного потока-2"

Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

В "Нафтогазе" заявили об отказе Дании относительно одного из маршрутов российского газопровода

Российская компания "Газпром" получила очередной отказ от Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Сообщается, что Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".

""Газпром" получил очередной отказ Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Это, конечно же, проект не убивает. Пока что", - прокомментировал решение Дании глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток-2" в своих территориальных водах, но предположил, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной.

Отметим, что в случае отказа Дании предоставить разрешение на прокладку газопровода через территориальные воды страны, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим.

Добавим, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза.