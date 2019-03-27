ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Дания отказала "Газпрому" в маршруте "Северного потока-2"

Новости » Энергетика    27.03.2019 - 17:09
Дания отказала "Газпрому" в маршруте "Северного потока-2"
Иллюстративное фото (facebook.com-oilcapital.ru)

В "Нафтогазе" заявили об отказе Дании относительно одного из маршрутов российского газопровода

Российская компания "Газпром" получила очередной отказ от Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Сообщается, что Национальное энергетическое агентство Дании отказало в согласовании альтернативного маршрута для "Северного потока-2".

""Газпром" получил очередной отказ Дании относительно маршрута "Северного потока-2". Это, конечно же, проект не убивает. Пока что", - прокомментировал решение Дании глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Дания отказала &quot;Газпрому&quot; в маршруте &quot;Северного потока-2&quot;

Ранее разрешения о строительстве российского газопровода дали Германия, Финляндия и Швеция.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен заявил, что Дания пока не приняла решение о том, разрешит ли она прокладывать газопровод "Северный поток-2" в своих территориальных водах, но предположил, что продолжающаяся агрессия РФ относительно Украины делает такую возможность менее вероятной. 

Отметим, что в случае отказа Дании предоставить разрешение на прокладку газопровода через территориальные воды страны, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим. 

Добавим, Комитет постоянных представителей государств ЕС в среду, 20 февраля, утвердил проект изменений в газовом законодательстве Евросоюза.

"Укроборонпром" заявляет о решении критических проблем с комплектующими из РФ РФ планирует заразить сервер ЦИК "вирусом-закладкой", - разведка
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ГазпромРоссийская ФедерацияСеверный поток-2Нафтогаз Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь