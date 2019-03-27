Нидерланды и Австралия начали переговоры с РФ о катастрофе MH17

Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Детали переговоров о катастрофе MH17 пока не сообщаются

Нидерланды и Австралия провели первые переговоры с Российской Федерацией об ответственности за катастрофу MH17 летом 2014 года на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок, передает NOS.

По его словам, Нидерланды и Австралия делают все возможное, чтобы добиться справедливости для жертв авиакатастрофы самолета Malaysia Airlines. В то же время он не рассказал подробности переговоров, сославшись на конфиденциальность, которая имеет решающее значение на данном этапе. Место переговоров также не разглашается, однако, по некоторым данным, такая встреча могла пройти в Вене.

Отметим, в мае прошлого года Нидерланды и Австралия возложили на Россию ответственность за катастрофу MH17 на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось, что Нидерланды могут подать иск против РФ в международный суд из-за катастрофы MH17 после того, как Москва отказалась вести переговоры относительно компенсации родственникам жертв.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года. В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенного из России. В результате катастрофы погибли 298 человек.