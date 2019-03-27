В НАБУ заявили о закрытии всех дел о незаконном обогащении

Фото: директор НАБУ Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

НАБУ полностью закрыло 26 уголовных производств из-за отмены статьи Уголовного кодекса

Из-за отмены статьи Уголовного кодекса об уголовной ответственности за незаконное обогащение Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) полностью закрыло 26 уголовных производств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В НАБУ сообщили, что общая сумма средств, законность происхождения которых исследовали детективы в этих делах, составила около 500 млн гривен. Отмечается, что чаще всего речь шла о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

"С сегодняшнего дня в НАБУ больше нет дел о незаконном обогащении из-за решения Конституционного суда, полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 - в части ст.368-2 УК Украины", - говорится в сообщении Бюро.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ в рамках отмены статьи о незаконном обогащении закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, которого обвиняют в хищении при продаже завода "Краян".

Как писало РБК-Украина ранее, Конституционный суд Украины 27 февраля опубликовал решение об отмене статьи Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении. В своем решении суд подчеркнул, что противодействие коррупции должно осуществляться исключительно правовыми средствами с соблюдением конституционных принципов и предписаний законодательства, принятого в соответствии с Конституцией.