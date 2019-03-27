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На Бойко и Медведчука откроют дело

Новости » Политика    27.03.2019 - 12:12
На Бойко и Медведчука откроют дело
Фото: Юрий Бойкой и Виктор Медведчук (government.ru)

Гройсман требует разобраться с прямым перелетом Бойко в Россию

В отношении кандидата в президенты Юрия Бойко и главы политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктора Медведчука откроют дело за прямой перелет в Российскую Федерацию 22 марта. Об этом на заседании правительства заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

На заседании правительства министр внутренних дел Арсен Аваков озвучил запрос "Народного фронта" о том, почему Бойко в нарушение закона и санкционного режима совершил прямой перелет Киев-Москва.

"Я просил бы пограничников, Госавиаслужбу и "Украэрорух" проверить, где было нарушение. Если есть запрет, почему это произошло в такой способ", - отметил Гройсман.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко отметил, что по факту незаконного пересечения границы Юрием Бойко откроют производство.

Напомним, 22 марта Бойко и Медведчук провели так называемые "экономические переговоры" с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой "Газпрома" Алексеем Миллером. По итогам переговоров российская сторона заявила о готовности обсуждать новые контракты на транзит и поставку газа.

Позже стало известно, что Служба безопасности Украины даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям.

 

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