Итоги дня: 27 июня

ТКГ договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер. "В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеохватывающему, постоянному и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об ИНП



Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов. Сейм внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению. При этом, в удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.



Спецслужбы Украины и России прослушивали следователей по делу MH17



Спецслужбы Украины и Российской Федерации устанавливали слежку за следователями из Нидерландов, которые посещали Украину для расследования катастрофы MH17. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на источники. Сообщается, что члены нидерландской комиссии по делу MH17 во время визита в Украину прослушивались в гостиничных номерах, а на их гаджетах было установлено шпионское ПО. Также сообщается, что наблюдение со стороны российских спецслужб было более обширным. По данным источников, все члены нидерландской миссии проходили инструктаж по защите себя и своей электроники. В частности, им рекомендовали воздержаться от использования общественного Wi Fi, однако их гаджеты активизировались и пытались подключиться к интернету.



Москалькова не будет просить Путина помиловать Сенцова



Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Отказ отправлять Путину прошение о помиловании Москалькова пояснила законом, который не позволяет ей этого делать. "Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - заявила уполномоченная. Она одновременно сказала, что не знает, хотят ли родственники и сам Сенцов, чтобы его помиловали.



Геращенко рассказал об организаторе нападения на лагерь ромов



Народный депутат Антон Геращенко сообщил, что организатор нападения на лагерь ромов получал инструкции через социальные сети. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "112". По словам нардепа, цель была именно убить и покалечить, а не напугать. Кроме того, организатору пообещали деньги за организацию таких атак. "Cегодня я могу уверенно сказать, что организатор связывался через соцсети с определенными лицами, которые обещали ему деньги за организацию этих нападений. Я не исключаю, что это есть, вся эта акция, действием российских спецслужб для того, чтобы создать межнациональную и расовую вражду в Украине", - сказал он.



Полнолуние 28 июня: что можно, а чего категорически нельзя делать



28 июня 2018 года, в 7:50 утра четверга по киевскому времени, произойдет полнолуние. Астролог Вера Хубелашвили рассказала, что можно, а что нельзя делать в этот день. Астролог советует избегать конфликтов, как дома, так и на работе, а проводить больше времени наедине с собой. Можно также навести порядок в доме и заняться хобби и спортом, чтобы нейтрализовать негативную энергию, которая будет витать в воздухе. А вот давать в долг или брать взаймы категорически не рекомендуется. Сообщается, на что еще нужно обратить внимание в этот день.