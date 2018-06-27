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Сейм Польши принял поправки к скандальному закону об ИНП

НовостиПолитика    27.06.2018 - 13:47
Фото: зал заседаний Сейма Польши (sejm.gov.pl)
Фото: зал заседаний Сейма Польши (sejm.gov.pl)

При этом парламент не изменил так называемое "бандеровское" положение закона

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов. Об этом сообщает TVN24.

За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против - 25.

Как сообщается, Сейм внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

При этом, в удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Напомним, сегодня утром премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за исключение нормы об уголовной ответственности за обвинение поляков в военных преступлениях в годы Второй мировой войны, которая содержится в скандальном законе об Институте национальной памяти.

Речь шла об отмене уголовной ответственности за утверждения о причастности поляков к преступлениям нацистов во время Второй мировой войны. Согласно закону, наказуемой стала формулировка "польские лагеря смерти", которая относится к нацистским концлагерям на территории Польши.

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Теги публикации: Польша, Холокост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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