Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.34
Курс доллара
Покупка 26.05
Продажа 26.34
Межбанк ASK 26.36
Межбанк BID 26.32
НБУ 2632.75
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.19
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.6
Межбанк BID 30.55
НБУ 3058.2
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.29
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.29
НБУ 4.17
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

ТКГ договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля

НовостиОбщество    27.06.2018 - 17:58
Фото: контактная группа в Минске (twitter.com/beltanews)
Фото: контактная группа в Минске (twitter.com/beltanews)

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеохватывающему, постоянному и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, для того, чтобы режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение вопросов блока по безопасности минских соглашений.

В частности, необходимо:

  • обеспечение прекращения применения оружия и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ;
  • возвращение боевиков к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014;
  • мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения, в пределах Кальмиусского, Новоазовска, Саханки, Кумачово;
  • обеспечение отвода тяжелых вооружений боевиков в соответствии с минскими соглашениями;
  • постоянный мониторинг миссией ОБСЕ территории вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы и создание там зон безопасности;
  • постоянный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.
 

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість...

Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Минске (Беларусь) состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу.

Отметим, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук сообщал, что представители Российской Федерации (РФ) в подгруппе не соглашаются на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы. 

РФ в Минске не соглашается на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы Глава МИД Латвии: мы должны повысить уровень политических усилий для решения ситуации в Украине
Теги публикации: Донбасс, Контактная группа  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь