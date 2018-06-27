ТКГ договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.

"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеохватывающему, постоянному и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, для того, чтобы режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение вопросов блока по безопасности минских соглашений.

В частности, необходимо:

обеспечение прекращения применения оружия и предоставление гарантий безопасности, прежде всего, со стороны РФ;

возвращение боевиков к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014;

мониторинг и верификация районов, которые должны быть свободными от тяжелого вооружения, в пределах Кальмиусского, Новоазовска, Саханки, Кумачово;

обеспечение отвода тяжелых вооружений боевиков в соответствии с минскими соглашениями;

постоянный мониторинг миссией ОБСЕ территории вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы и создание там зон безопасности;

постоянный доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины.

У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість... Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Минске (Беларусь) состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу.

Отметим, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук сообщал, что представители Российской Федерации (РФ) в подгруппе не соглашаются на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы.