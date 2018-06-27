ТКГ договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля

Сегодня в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о режиме тишины на Донбассе с 1 июля 2018 года. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер.
"В связи с началом жатвы Трехсторонняя контактная группа при участии представителей ОРДЛО: подтверждает полную приверженность сторон конфликта всеохватывающему, постоянному и бессрочному режиму прекращения огня начиная с 1 июля 2018 года по киевскому времени", - говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, для того, чтобы режим перемирия заработал по-настоящему, необходимо выполнение вопросов блока по безопасности минских соглашений.
В частности, необходимо:
У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: - підтверджує повну відданість...Опубліковано Даркою Оліфер Середа, 27 червня 2018 р.
Напомним, ранее сообщалось, что сегодня в Минске (Беларусь) состоялось очередное заседание контактной группы по Донбассу.
Отметим, представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Евгений Марчук сообщал, что представители Российской Федерации (РФ) в подгруппе не соглашаются на создание зоны безопасности вдоль неконтролируемой части границы.