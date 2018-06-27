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Спецслужбы Украины и России прослушивали следователей по делу MH17, - RTL

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 10:56
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Следователей из Нидерландов прослушивали во время визита в Украину

Спецслужбы Украины и Российской Федерации устанавливали слежку за следователями из Нидерландов, которые посещали Украину для расследования катастрофы MH17. Об этом сообщает RTL Nieuws со ссылкой на источники.

Сообщается, что члены нидерландской комиссии по делу MH17 во время визита в Украину прослушивались в гостиничных номерах, а на их гаджетах было установлено шпионское ПО. Также сообщается, что наблюдение со стороны российских спецслужб было более обширным. По данным источников, все члены нидерландской миссии проходили инструктаж по защите себя и своей электроники. В частности, им рекомендовали воздержаться от использования общественного Wi Fi, однако их гаджеты активизировались и пытались подключиться к интернету.

Также сообщается, что конфиденциальные обсуждения они проводили только в посольстве в специально оборудованных комнатах. В гостиницах в их номерах находили устройства для прослушки. Кроме того, после возвращения их гаджеты перепрошивали или уничтожали из-за обнаруженного шпионского программного обеспечения.

В связи с этим, оппозиция Нидерландов требует разъяснений от Украины.

"Важно, что это вышло на поверхность. Нидерланды должны заявить Украины: этого не может быть. Мы на одной стороне и нам не следует работать с секретной повесткой дня", - отметил депутат от "Зеленых левых" Врат ван Ойк.

В то же время RTL утверждает, что правительство Нидерландов могло знать о прослушке.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Нидерландов не видит оснований считать Украину причастной к катастрофе MH17.  

 

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Теги публикации: катастрофа, Нидерланды, MH17  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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