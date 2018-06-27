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Интервью

Москалькова не будет просить Путина помиловать Сенцова

НовостиОбщество    27.06.2018 - 17:22
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)
Фото: Татьяна Москалькова (Kremlin.ru)

Она заявляет, что ей это не позволяет сделать закон

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отказ отправлять Путину прошение о помиловании Москалькова пояснила законом, который не позволяет ей этого делать.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - заявила уполномоченная.

Она одновременно сказала, что не знает, хотят ли родственники и сам Сенцов, чтобы его помиловали.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного человека, его волеизъявление о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует от омбудсмена РФ обратиться к Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Также добавим, что ранее сегодня участники международной конференции по вопросам реформ в Украине призвали освободить Сенцова.

Напомним, по состоянию на 27 июня, режиссер, украинский политзаключенный Олег Сенцов уже 45-й день держит голодовку. Таким образом он пытается добиться освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля.

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Теги публикации: омбудсмен, Олег Сенцов, Владимир Путин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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