Москалькова не будет просить Путина помиловать Сенцова

Она заявляет, что ей это не позволяет сделать закон

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что не будет просить президента Владимира Путина о помиловании украинского режиссера, политзаключенного Кремля Олега Сенцова. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отказ отправлять Путину прошение о помиловании Москалькова пояснила законом, который не позволяет ей этого делать.

"Закон мне не позволяет обращаться с ходатайствами и рассчитывать на рассмотрение этого обращения как публичного официального документа", - заявила уполномоченная.

Она одновременно сказала, что не знает, хотят ли родственники и сам Сенцов, чтобы его помиловали.

"Я никогда не говорила, что у меня нет позиции. Есть определенный порядок, который предусматривает обращение частного человека, его волеизъявление о помиловании. Я пока ничего не знаю о волеизъявлении родственников, самого Сенцова, хочет ли он этого", - заявила омбудсмен.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина требует от омбудсмена РФ обратиться к Путину с просьбой помиловать Сенцова.

Также добавим, что ранее сегодня участники международной конференции по вопросам реформ в Украине призвали освободить Сенцова.

Напомним, по состоянию на 27 июня, режиссер, украинский политзаключенный Олег Сенцов уже 45-й день держит голодовку. Таким образом он пытается добиться освобождения всех украинцев-политзаключенных Кремля.