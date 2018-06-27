Підсумки дня: 27 червня

ТКГ домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня



Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року. Про це повідомила прес-секретар представника України в контактній групі Дарка Оліфер. "У зв’язку з початком жнив Тристороння контактна група за участі представників ОРДЛО: підтверджує повну відданість сторон конфлікту всеохоплюючому, сталому та безстроковому режиму припинення вогню починаючи з 1 липня 2018 року за київським часом", - йдеться у повідомленні.



Сейм Польщі прийняв поправки до скандального закону про ІНП



Сейм Польщі прийняв зміни до оновленого закону про інститут національної пам'яті, скасувавши статтю, яка передбачає кримінальну відповідальність за привласнення польському народу злочинів нацистів. Сейм вніс проект порядку денного та після бурхливих дискусій прийняв в першому читанні, після цього депутати одразу перейшли до другого читання. При цьому, у віддалених статтях мова йде тільки про "публічному приписуванні польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" залишається, як і відповідальність за це.



Спецслужби України і Росії прослуховували слідчих у справі MH17



Спецслужби України і Російської Федерації встановлювали стеження за слідчими з Нідерландів, які відвідували Україну для розслідування катастрофи MH17. Про це повідомляє RTL Nieuws з посиланням на джерела. Повідомляється, що члени нідерландської комісії по справі MH17 під час візиту в Україну прослуховувалися в готельних номерах, а на їх гаджетах було встановлено шпигунське ПЗ. Також повідомляється, що спостереження з боку російських спецслужб було більш обширним. За даними джерел, усі члени нідерландської місії проходили інструктаж по захисту себе і своєї електроніки. Зокрема, їм рекомендували утриматися від використання громадського Wi Fi, проте їхні гаджети активізувалися і намагалися підключитися до інтернету.



Москалькова не проситиме Путіна помилувати Сенцова



Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що не буде просити президента Володимира Путіна про помилування українського режисера, політв’язня Кремля Олега Сенцова. Відмову надсилати Путіну прохання про помилування Москалькова пояснила законом, який не дозволяє їй цього робити. "Закон мені не дозволяє звертатися з клопотаннями і розраховувати на розгляд цього звернення як публічного офіційного документа", - заявила уповноважена. Вона водночас сказала, що не знає, чи хочуть родичі та сам Сенцов, аби його помилували.



Геращенко розповів про організатора нападу на табір ромів



Народний депутат Антон Геращенко повідомив, що організатор нападу на табір ромів отримував інструкції через соціальні мережі. За словами нардепа, мета була саме вбити і покалічити, а не налякати. Крім того, організатору пообіцяли гроші за організацію таких атак. "На сьогодні я можу впевнено сказати, що організатор зв'язувався через соцмережі з певними особами, які обіцяли йому гроші за організацію цих нападів. Я не виключаю, що це є, вся ця акція, дією російських спецслужб для того, щоб створити міжнаціональну та расову ворожнечу в Україні", - сказав він.



Повний місяць 28 червня: що можна, а чого категорично не можна робити



28 червня 2018 року, о 7:50 ранку четверга за київським часом, відбудеться повний місяць. Астролог Віра Хубелашвили розповіла, що можна, а що не можна робити в цей день. Астролог радить уникати конфліктів, як вдома, так і на роботі, а більше часу проводити наодинці з собою. Можна також навести порядок в будинку і зайнятися своїм хобі і спортом, щоб нейтралізувати негативну енергію, яка буде витати в повітрі. А от давати в борг або брати позику категорично не рекомендується. Повідомляється, на що ще варто звернути увагу в цей день.