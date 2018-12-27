Итоги дня: 27 декабря

Закон о переименовании УПЦ МП вступил в силу

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (УНИАН)

Закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь, вступил в силу. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание "Голос Украины".

Задачей закона является обеспечение соответствия названий религиозных организаций, входящих в структуру религиозной организации, руководящие центры которых находятся за пределами Украины в РФ, уставам таких организаций. Согласно документу, религиозные организации с центрами в России в своем полном официальном названии должны будут отражать название того религиозного центра, частью которого они являются.

Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший Крым

Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

В четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов. "Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

Позже сервис сообщил, что американський самолет продолжил свое патрулирование.

Напомним, самолет ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря 26 ноября.

Кабмин одобрил старт монетизации субсидий

Фото: Владимир Гройсман и Андрей Рева (УНИАН)

В Украине монетизация субсидий охватит всех получателей в октябре 2019 года. Об этом на заседании правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поэтапное внедрение монетизации субсидий предусматривает, что в с 1 январе выплаты смогут получить те, кто впервые обратится за субсидией. С мая 2019 года будут монетизироваться субсидии для всех получателей за неотапливаемый сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей.

Рева также добавил, что средства будут начисляться на учетную запись получателя субсидии в "Ощадбанке".

Под Киевом фура столкнулась с маршруткой

Фото: место происшествия (РБК-Украина)

Под Киевом произошло серьезное ДТП. В результате столкновения маршрутки №309 с фурой пострадали шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло в Обуховском районе на 39 км трассы Киев-Знаменка около 6:30 27 декабря.

"Водитель маршрутного автобуса "ГалАЗ", выполняя остановку для посадки пассажира, остановился частично на правой полосе движения. В это время водитель грузового автомобиля "DAF", который двигался в попутном направлении, совершил столкновение с автобусом. Шестеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Эксперты заявили, что Россия хочет поглотить Беларусь

Коллаж РБК-Украина

После очередной 12-ой встречи президента РФ Владимира Путина и президента Беларуси Александра Лукашенко стало понятно, что договоренность по энергетическим вопросам между ними не достигнута и между двумя странами наметилась некая напряженность. Белорусский политик Павел Севырянец и эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич, который переехал в Украину из Беларуси, объяснили, что происходит между странами, сообщают "Факты".

Игар Тышкевич считает, что Россия давит на Беларусь, так как хочет иметь влияние на экономику в этой стране. Путин понимает, что все предыдущие договоренности скоро могут утратить свою значимость, а страна выйдет из-под контроля РФ.

"В настоящее время российские инвестиции сосредоточены преимущественно в газотранспортной сфере: условно говоря, Беларусь продала магистральный газопровод — и все. В доминирующих мощностях, прежде всего в энергетике, российских денег практически нет. Поэтому России крайне необходимо войти в ключевые отрасли белорусской экономики. Учитывая процессы, идущие в Беларуси, Путин понимает, что времени пикового влияния на события в этой стране остается не так много", - объясняет Тышкевич.

Стали известны предсказания Ванги на 2019 год

Коллаж РБК-Украина

Болгарская ясновидящая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила множество предсказаний для мира на многие годы. Одно из таких предсказаний, о событиях в мире в 2019 году, было недавно расшифровано.

Ванга сообщила, что в 2019 году Европа потерпит сильный экономический крах. Произойдет масштабный коллапс, который завершит выход Британии из Европейского союза. Также в предсказаниях упоминается страшное цунами, которое уничтожит большую часть Азии. Жертвами станут Пакистан, Китай, Индия, Индонезия и Япония.

2019 год станет тяжелым годом для многих лидеров. Президент США Дональд Трамп потеряет слух из-за неизвестной болезни и получит серьезную травму головы.

А вот на президента РФ Путина в 2019 году будет совершено покушение кем-то из его близкого окружения, возможно из членов команды безопасности. Также прозноз гласит, что на Россию в 2019 году может упасть гигантский метеорит, который разрушит много городов и сотрет с лица земли часть территории РФ.