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Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший Крым

Новости » Происшествия    27.12.2018 - 11:34
Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший Крым
Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

Позже сервис сообщил, что американский самолет продолжил патрулирование

В четверг, 27 декабря, военно-воздушные силы РФ перехватили самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Военно-воздушных сил США, который утром начал патрулирование вблизи оккупированного полуострова Крым. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публичный сервис Aircraft Spots, отслеживающий движение самолетов.

"Самолет ВВС США RC-135V 64-14841 HARK51 был перехвачен российским ВВС над Черным морем возле Крыма", - говорится в сообщении.

Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший КрымПозже сервис сообщил, что американський самолет продолжил свое патрулирование.

Россия перехватила разведывательный самолет США, патрулировавший КрымНапомним, самолет ВВС США Boeing RC-135V вошел в акваторию Черного моря 26 ноября. Сообщалось, что Boeing RC-135 - это семейство крупных разведывательных самолетов, используемых ВВС США и Королевскими ВВС Великобритании для сбора, обработки и передачи разведывательной информации.

Ранее государственный департамент США призвал Россию прекратить агрессивное поведение над Черным морем. "Россия безрассудно действовала в международном воздушном пространстве над Черным морем. Мы обращаемся к России прекратить небезопасное, безответственное и агрессивное поведение", - говорилось в сообщении.

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