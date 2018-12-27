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В Кабмине назвали сроки полной монетизации субсидий

Новости » Энергетика    27.12.2018 - 13:03
В Кабмине назвали сроки полной монетизации субсидий
Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Рева рассказал о поэтапной монетизации субсидий  

В Украине монетизация субсидий охватит всех получателей в октябре 2019 года. Об этом на заседании правительства заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, поэтапное внедрение монетизации субсидий предусматривает, что в с 1 январе выплаты смогут получить те, кто впервые обратится за субсидией. С мая 2019 года будут монетизироваться субсидии для всех получателей за неотапливаемый сезон, а с октября монетизация охватит 100% получателей.

Рева также добавил, что средства будут начисляться на учетную запись получателя субсидии в "Ощадбанке".

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий с 1 января 2019 года. Кроме того, правительство определило уполномоченный банк для обеспечения монетизации.

Отметим, до этого премьер-министр Владимир Гройсман обещал, что в Украине в следующем году 100% субсидий будут монетизированы.

"С 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с лицевыми счетами, с зачислением на эти счета специальных средств для получения социальной поддержки в виде субсидий", - отметил он.

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