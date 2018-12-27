Підсумки дня: 27 грудня

Закон про перейменування УПЦ МП набув чинності

Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрій (УНІАН)

Закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) перейменуватися у Російську православну церкву, набув чинності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Голос України".

Завданням закону є забезпечення відповідності назв релігійних організацій, що входять у структуру релігійної організації, керівні центри яких знаходяться за межами України у РФ, статутам таких організацій. Згідно з документом, релігійні організації з центрами в Росії у своїй повній офіційній назві повинні будуть відображати назву того релігійного центру, частиною якого вони є.

Росія перехопила розвідувальний літак США, який патрулював Крим

Фото: Boeing RC-135V (wikipedia.org/Mike Freer)

У четвер, 27 грудня, військово-повітряні сили РФ перехопили літак радіоелектронної розвідки Boeing RC-135V Військово-повітряних сил США, який вранці розпочав патрулювання поблизу окупованого півострова Крим. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публічний сервіс Aircraft Spots, що відслідковує рух літаків. "Літак ВПС США RC-135V 64-14841 HARK51 був перехоплений російським ВПС над Чорним морем біля Криму", - йдеться в повідомленні.

Пізніше сервіс повідомив, що американський літак продовжив своє патрулювання.

Нагадаємо, літак ВПС США Boeing RC-135V увійшов в акваторію Чорного моря 26 листопада.

Кабмін схвалив старт монетизації субсидій

Фото: Володимир Гройсман та Андрій Рева (УНІАН)

В Україні монетизація субсидій охопить всіх отримувачів у жовтні 2019 року. Про це на засіданні уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, поетапне впровадження монетизації субсидій передбачає, що з 1 січні виплати зможуть отримати ті, хто вперше звернутися за субсидією. З травня 2019 року будуть монетизуватися субсидії для всіх одержувачів за неопалювальний сезон, а з жовтня монетизація охопить 100% одержувачів.

Рева також додав, що кошти будуть нараховуватися на обліковий запис одержувача субсидії в "Ощадбанку".

Під Києвом фура зіткнулася з маршруткою

Фото: місце події (РБК-Україна)

Під Києвом сталася серйозна ДТП. Унаслідок зіткнення маршрутки №309 із фурою під Києвом постраждали шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Як зазначається, дорожньо-транспортна пригода (ДТП) сталася в Обухівському районі на 39 км траси Київ-Знам’янка близько 6:30 27 грудня.

"Водій маршрутного автобусу "ГалАЗ", виконуючи зупинку для посадки пасажира, зупинився частково на правій смузі руху. У цей час водій вантажного автомобіля "DAF", який рухався у попутному напрямку, здійснив зіткнення з автобусом. Шестеро пасажирів отримали травми різного ступеню тяжкості і були госпіталізовані", - йдеться в повідомленні.

Експерти заявили, що Росія хоче поглинути Білорусь

Колаж РБК-Україна

Після чергової 12-ої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і президента Білорусі Олександра Лукашенка стало зрозуміло, що домовленість з енергетичних питань між ними не досягнута і між двома країнами намітилася певна напруженість. Білоруський політик Павло Севирянец і експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, який переїхав в Україну з Білорусі, пояснили, що відбувається між країнами, повідомляють "Факти".

Ігар Тишкевич вважає, що Росія тисне на Білорусь, оскільки хоче мати вплив на економіку в цій країні. Путін розуміє, що всі попередні домовленості скоро можуть втратити свою значимість, а країна вийде з-під контролю РФ.

"На даний час російські інвестиції зосереджені переважно в газотранспортній сфері: умовно кажучи, Білорусь продала магістральний газопровід — і все. В домінуючих потужностях, передусім в енергетиці, російських грошей практично немає. Тому Росії вкрай необхідно увійти в ключові галузі білоруської економіки. Враховуючи процеси, що йдуть в Білорусі, Путін розуміє, що часу пікового впливу на події в цій країні залишається не так багато", - пояснює Тишкевич.

Стали відомі пророцтва Ванги на 2019 рік

Колаж РБК-Україна

Болгарська ясновидиця Ванга, яка померла в 1996 році, залишила багато передбачень для світу на багато років. Одне з таких передбачень, про події в світі в 2019 році, нещодавно було розшифровано.

Ванга повідомила, що в 2019 році Європа зазнає сильний економічний крах. Відбудеться масштабний колапс, який завершить вихід Британії з Європейського союзу. Також у прогнозах згадується страшне цунамі, яке знищить велику частину Азії. Жертвами стануть Пакистан, Китай, Індія, Індонезія та Японія.

2019 рік буде важким роком для багатьох лідерів. Президент США Дональд Трамп втратить слух та отримає серйозну травму голову.

А ось на президента РФ Путіна в 2019 році буде скоєно замах кимось із його близького оточення, можливо з членів команди безпеки. Також в прогнозі йдеться про те, що в 2019 році може впасти гігантський метеорит, який зруйнує багато міст і зітре з лиця землі частину території РФ.