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В аэропорту Киева задержали Богатыреву

Новости » Политика    27.08.2019 - 19:52
В аэропорту Киева задержали Богатыреву
Фото: Раиса Богатырева (wikipedia.org)

Богатырева была задержана по прилету в Украину

В аэропорту Киева задержали министра здравоохранения Украины времен Виктора Януковича Раису Богатыреву. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал "Схеми: корупція в деталях".

Сообщается, что Богатырева была задержана сотрудниками Государственной пограничной службы, которые передали ее Национальной полиции. Отметим, по состоянию на сегодня, бывшая чиновница числится в поисковой базе МВД Украины, а суд заочно вынес решение о ее содержании под стражей.

В аэропорту Киева задержали Богатыреву

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Голосеевский суд Киева обязал прокуратуру Киева закрыть уголовное производства против бывшего министра здравоохранения Раисы Богатыревой. В частности, как отмечается в решении суда, прокуратура должна закрыть уголовное производство "в кратчайший срок", так как по делу истек срок досудебного расследования и дальнейшие следственные действия невозможны.

Дело против Богатыревой было открыто 19 июня 2014 года, ее обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов.

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