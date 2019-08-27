В Крыму cуд выпустил Бекирова из СИЗО

Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

"Суд" изменил меру пресечения в отношении крымскотатарского активиста Эдема Бекирова

Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя изменил меру пресечения в отношении украинского политзаключенного Эдема Бекирова, которого обвиняют в хранении боеприпасов,​ с содержания в СИЗО на обязательство о явке в суд. Об этом заявили адвокаты Алексей Ладин и Ислям Велиляев, сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, ранее Бекирову назначили новую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить, может ли он по состоянию здоровья находится в следственном изоляторе.

Как писало РБК-Украина, "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября.

Ранее Бекиров, который содержится в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что начнет голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.

Напомним, 22 июля адвокат Алексей Ладин сообщил об очередном ухудшении состояния здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно удерживают в Симферопольском СИЗО.

Как известно, 12 декабря 2018 на въезде в Крым ФСБ задержала Эдема Бекирова. Он ехал на полуостров проведать свою 78-летнюю мать. 57-летнего Бекирова обвинили в "хранении и передаче взрывчатых веществ и патронов".

Почти каждый день приходит информация от адвоката и омбудсмена, что состояние здоровья Бекирова ухудшается. Он в последнее время в камере страдал от боли в сердце, одышки и бессонницы.