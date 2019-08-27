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ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде

Новости » Политика    27.08.2019 - 13:14
ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

ГБР просит Аппарат ВР обеспечить круглосуточную охрану помещения

Государственное бюро расследований опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. Об этом свидетельствует документ ГБР, оказавшийся в распоряжении РБК-Украина.

ГБР опечатало центр управления системой голосования в Раде

Так, в ГБР просят Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ каких-либо лиц к центру управления.

"В связи с возникновением обстоятельств, которые усложняют дальнейшее проведение следственного действия и с целью сохранения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства,.. принято решение о временном опечатывании вышеуказанного помещения", - говорится в тексте документа.

"Прошу обеспечить круглосуточную охрану и исключить доступ любых лиц в помещение центра управления системой "Рада" в административном здании Верховной рады", - отмечается в нем.

Напомним, ранее депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что Государственное бюро расследований проводило следственные действия в Верховной раде. Он подчеркивал, что представители ГБР не дали работникам аппарата Верховной рады протестовать сенсорную кнопку.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский райсуд города Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировать уголовное производство из-за возможного вмешательства спикера Верховной рады Андрея Парубия в избирательный процесс.

Отметим также, в начале августа нардепов вызывали на допросы в ГБР из-за назначения Владимира Гройсмана премьер-министром.

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