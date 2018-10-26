Итоги дня: 26 октября

Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и РФ

Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова включиться в конфликт между Украиной и Российской Федерацией для его разрешения. Об этом он заявил в ходе выступления на Форуме регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

Лукашенко отметил важность прекращения войны на Донбассе, отметив, что нельзя оставить разрешение конфликта межну странами детям.

При этом, Лукашенко добавил, что Беларусь готова работать только в рамках договоренности Украины и России. Он отметил, что войны всегда заканчиваются и призвал закончить "эти конфликты и войны" быстрее.

Дело "Ощадбанка": за сына нардепа Березкина и 5 подозреваемых внесли залог

Фото: Максим Березкин (Latifundist.com)

За подозреваемого в завладении средствами "Ощадбанка" сына депутата Верховной рады Станислава Березкина Максима внесли залог. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Виталий Кравец.

По его словам, сегодня также был внесен залог за тех подозреваемых работников "Креатива", которые являются клиентами Equity.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что суд арестовал десять подозреваемых в завладении средствами "Ощадбанка" с альтернативой внесения залога.

Умер Николай Караченцов

Николай Караченцов (фото: facebook.com/47news)

Умер Николай Караченцов. О смерти советского и российского актера театра и кино стало известно 26 октября. Врачи Московской городской онкологической больницы не смогли спасти одного из самых прославленных советских артистов.

Сердце 73-летнего актера, который последние годы очень болел, остановилось около девяти утра. О смерти артиста сообщил его сын. Также стало известно о последних днях Караченцова.

РБК Lite предлагает ознакомиться с интересными фактами из жизни и биографией знаменитого артиста.

Украина в воскресенье переходит на зимнее время

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время: в 04:00 утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно постановлению, часы украинцы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время. Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на летнее и зимнее время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года. Но решение пока не принято.

Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания

Коллаж РБК-Украина

Украинский режиссер и политзаключенный Кремля Олег Сенцов попросил опубликовать полный текст своего завещания. Письмо было передано его сестрой Натальей Каплан, сообщает "Громадське".

Завещание было составлено еще 7 сентября 2018 года в присутствии адвоката Олега Сенцова Дмитрия Динзе. Своими наследниками украинский режиссер назначил детей – дочь Алину и сыну Владислава. А экранизацию своих робот он поручил режиссеру Евгению Врадию.

Синоптик обещает украинцам теплые осенние выходные

Фото: Погода (Виталий, Носач, РБК-Украина)

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, что в субботу и воскресенье, 27 и 28 октября в Украине существенно потеплеет, но в некоторых областях пройдут дожди.

Диденко сообщила, что температура воздуха начала подниматься, а на выходных в некоторых регионах страны ожидается до +22 градусов. "К нам идет тепло! На выходных температура воздуха в Украине повысится до + 12 + 18 градусов, а в воскресенье на юге, востоке и в центральных областях ожидается + 18 + 22 градуса!" – рассказала синоптик и добавила, что на севере Украины ожидается прохладная погода.