Підсумки дня: 26 жовтня

Лукашенко: Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і РФ

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь готова включитися в конфлікт між Україною і Російською Федерацією для його вирішення. Про це він заявив у ході виступу на Форумі регіонів в Гомелі, передає кореспондент РБК-Україна.

Лукашенко наголосив на важливості припинення війни на Донбасі, зазначивши, що не можна залишити вирішення конфлікту межну країнами дітям.

При цьому, Лукашенко додав, що Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленості України і Росії. Він зазначив, що війни завжди закінчуються і закликав закінчити "ці конфлікти і війни" швидше.

Справа "Ощадбанку": за сина нардепа Березкіна та 5 підозрюваних внесли заставу

Фото: Максим Березкін (Latifundist.com)

За підозрюваного у заволодінні коштами "Ощадбанку" сина депутата Верховної ради Станіслава Березкіна Максима внесли заставу. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Віталій Кравець.

За його словами, сьогодні також була внесена застава за тих підозрюваних працівників "Креативу", які є клієнтами Equity.

Нагадаємо, раніше глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що суд заарештував десять підозрюваних у заволодінні коштами "Ощадбанку" з альтернативою внесення застави.

Помер Микола Караченцов

Микола Караченцов (фото: facebook.com/47news)

Помер Микола Караченцов. Про смерть радянського і російського актора театру і кіно стало відомо 26 жовтня. Лікарі Московської міської онкологічної лікарні не змогли врятувати одного з найславетніших радянських артистів.

Серце 73-річного актора, який останні роки дуже хворів, зупинилося о 9 ранку. Про смерть артиста повідомив його син. Дружина Миколи Караченцова розповіла про останні дні актора.

РБК Lite пропонує ознайомитися з цікавими фактами з життя та біографією знаменитого артиста.

Україна в неділю переходить на зимовий час

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В ніч на неділю, 28 жовтня, Україна перейде на зимовий час: 04:00 ранку стрілки годинника слід перевести на одну годину назад. Переведення годин регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з постановою, годинник українці переводять двічі на рік: в останню неділю березня о 3:00 на 1:00 вперед і в останню неділю жовтня о 4:00 на 1:00 назад.

В даний час на літній і зимовий час переходять понад 110 країн світу . Єврокомісія пропонує припинити практику переходу на літній і зимовий час у країнах-членах ЄС, починаючи з 2019 року. Але рішення поки не прийнято.

Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту

Колаж РБК-Україна

Український режисер і політв'язень Кремля Олег Сенцов попросив опублікувати повний текст свого заповіту. Лист було передано його сестрою Наталією Каплан, повідомляє "Громадське".

Заповіт був складений ще 7 вересня 2018 року в присутності адвоката Олега Сенцова Дмитра Дінзе. Своїми спадкоємцями український режисер призначив дітей – доньку Аліну і сина Владислава. А екранізацію своїх робіт він доручив режисерові Евгену Врадию.

Синоптик обіцяє українцям теплі осінні вихідні

Фото: Погода (Віталій, Носач, РБК-Україна)

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла, що в суботу і неділю, 27 і 28 жовтня в Україні істотно потеплішає, але в деяких областях пройдуть дощі.

Діденко повідомила, що температура повітря почала підніматися, а на вихідних в деяких регіонах країни очікується до +22 градусів. "До нас іде тепло! Вихідними температура повітря в Україні підвищиться до + 12 + 18 градусів, а в неділю на півдні, сході та в центральних областях очікується + 18 + 22 градуси!" – розповіла синоптик і додала, що на півночі України очікується прохолодна погода.