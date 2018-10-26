Украина в воскресенье переходит на зимнее время

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрелки часов следует перевести на один час назад

В ночь на воскресенье, 28 октября, Украина перейдет на зимнее время: в 04:00 утра стрелки часов следует перевести на один час назад. Перевод часов регламентируется постановлением Кабмина от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно постановлению, часы украинцы переводят дважды в год: в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии на протяжении суток. В СССР переход на зимнее время и назад регулярно осуществлялся с 1981 года. В настоящее время свыше 110 стран мира переходят на летнее и зимнее время.

Еврокомиссия предлагает прекратить практику перехода на летнее и зимнее время в странах-членах ЕС, начиная с 2019 года. Но решение пока не принято.

Отметим, в 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время в Украине, но под давлением общественности принято постановление было отменено.

Напомним, ранее Styler писал, как переход на зимнее время отразится на организме и как уберечься от негативного влияния.

Особое влияние перехода на зимнее время обычно чувствуют люди преклонного возраста и страдающие хроническими заболеваниями. Большая продолжительность темного времени суток может привести к хандре, обострить стрессы, особенно, у одиноких людей.

У здорового человека период адаптации после перевода стрелок часов длится на протяжении нескольких дней.

Соблюдение режима дня, контроль освещения в комнате, соблюдение режима питания, употребление витаминов, а также физическая активность и прогулки на свежем воздухе помогут легче пройти период адаптации.