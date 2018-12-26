Сумма впечатляет: эксперты подсчитали стоимость гардероба Меган Маркл

Фото: Меган Маркл (instagram.com/meghan_markle)

Практически все вещи герцогини Сассекской изготовлены люксовыми модными домами

После свадьбы с принцем Гарри Меган Маркл попала под пристальное внимание, в том числе и ее стиль. Многих интересовал вопрос, сколько же герцогиня Сассекская тратит на наряды. Модные эксперты Великобритании дали ответ - они подсчитали приблизительную стоимость гардероба Маркл, в котором та появлялась на публике в 2018 году, передает Daily Mail.

Сумма вышла весьма впечатляющая - бывшая актриса потратила на одежду и аксессуары приблизительно миллион фунтов стерлингов (около 34,5 млн гривен).

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

К примеру, только в двухдневном туре в Ирландию наряды и аксессуары Маркл в общей сложности стоили 28 тысяч фунтов (975 тысяч гривен).

Отмечается, что Меган отдает предпочтение одежде, изготовленной известными модными домами, в том числе Prada, Dior, Oscar de la Renta.

Фото: (instagram.com/instylemagazine)

Для своего шикарного свадебного платья она выбрала бренд Givenchy. Как прикинули эксперты, оно стоило больше 300 тысяч фунтов и сразу же вошло в список самых дорогих подвенечных нарядов в мире.

Фото: (instagram.com/kensingtonroyal)

При этом жена принца Гарри не всегда соблюдает необходимый королевский протокол в одежде, чем злит других членов монаршей семьи. Так, в декабре один из нарядов Меган Маркл возмутил герцогиню Корнуольскую Камиллу настолько, что она даже изъявляла желание выгнать бывшую актрису из семьи. Беременная герцогиня пришла на премию British Fashion Awards в черном платье с открытым плечом и с темным лаком на ногтях.

Напомним, на рождественской службе Кейт Миддлтон и Меган Маркл выглядели подругами. Кейт и Меган шли рядом, непринужденно улыбались, и по сообщениям журналистов, которые присутствовали на месте событий, время от времени переговаривались друг с другом.

Отметим, что недавно в сеть "просочилась" информация о том, что Меган Маркл, из-за постоянных нарушений королевского протокола, натянутых отношений с женой принца Уильяма - Кейт Миддлтон, и сложного характера Меган, дали довольно грубое прозвище во дворце.

Кстати, на днях Меган Маркл, вышла в свет и продемонстрировала эффектный образ. Беременная герцогиня Сассекская посетила дом престарелых в Лондоне - Brinsworth House.

Видео: Интересные факты о Меган Маркл (video.rbc.ua)