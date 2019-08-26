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В Раде назвали возможный состав парламентской коалиции

Новости » Политика    26.08.2019 - 13:55
В Раде назвали возможный состав парламентской коалиции
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Коалицию составят "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина"

Коалицию в Верховной раде составят политические партии "Голос", "Слуга народа" и "Батькивщина". Об этом заявил новоизбранный депутат от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, голосование за избрание коалиции состоится завтра во время работы группы.

"Сегодня мы увидели прообраз новой коалиции. Мы четко сейчас видим, что это будет "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина". Одно дело - это политические заявления, а другое - это когда подтверждаются определенные действия. Так вот сегодня распределялось большинство должностей среди различных фракций. Среди них - оппозиционные. Мы увидели, что некоторые из них вовсе не оппозиционные. Мы видим, что идет тесное сотрудничество (между партиями, - ред.) и перераспределение мнений "Слугой народа", "Голосом" и "Батькивщиной". Сегодня мы увидели это в принятых предыдущих решениях. Завтра во время работы группы уже будем голосовать", - заявил Герасимов.

Напомним, председатель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что коалиционное соглашение подпишут на первом заседании Верховной Рады IX созыва 29 августа. Глава избирательного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью РБК-Украина заявил, что его партия не ведет переговоры о коалиции с партией "Голос" Святослава Вакарчука.

Подчеркнем также, в начале августа представитель президента Украины в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что переговоры о коалиции должны завершиться в конце месяца. По его словам, те политсилы, которые хотят войти в будущую коалицию, могут на протяжении августа достичь ряда договоренностей.

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