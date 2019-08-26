ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры

Новости » Общество    26.08.2019 - 12:37
Синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снижение температуры ожидается 29 августа

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Завтра, 27 августа, погоду Украины снова будет определять антициклон. По словам синоптика, потому горячий сухой воздух будет доминировать в Украине в ближайшие время.

Температура воздуха в течение дня составит от +26 до +32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается до +27 градусов.

Ночью ожидается от +13 до +17, на Юге от +15 до +21, на северо-востоке от +10 до +14 градусов. Она добавила, что в Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

Синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры

Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 26 августа, принесет грозовые дожди в западные области, днем температура воздуха поднимется до +33. В понедельник на большинстве территории Украины будет сухо и жарко. Дожди с грозами возможны только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Средняя дневная температура воздуха по Украине будет колебаться от +27 до +30, ночью столбики термометров покажут от +13 до +18. В южных областях возможно повышение температуры до +33, ночью ожидается от +17 до +21.

В Украине сегодня солнечно, столбики термометров поднимутся до +33 Завтра в Украине ожидается жара до +33
Новости Украины Наталья ДиденкоПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь