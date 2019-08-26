Синоптик рассказала, когда ждать снижения температуры

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Снижение температуры ожидается 29 августа

Погода в Украине в ближайшие дни будет сухой, температура ожидается до +27 градусов. Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Facebook.

Завтра, 27 августа, погоду Украины снова будет определять антициклон. По словам синоптика, потому горячий сухой воздух будет доминировать в Украине в ближайшие время.

Температура воздуха в течение дня составит от +26 до +32 градуса, на северо-востоке и востоке ожидается до +27 градусов.

Ночью ожидается от +13 до +17, на Юге от +15 до +21, на северо-востоке от +10 до +14 градусов. Она добавила, что в Киеве вторник будет сухим и почти жарким, днем ​​около +27 градусов.

Снижение температуры воздуха предполагается в четверг, 29 августа, однако дождей так и не видно.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 26 августа, принесет грозовые дожди в западные области, днем температура воздуха поднимется до +33. В понедельник на большинстве территории Украины будет сухо и жарко. Дожди с грозами возможны только в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Средняя дневная температура воздуха по Украине будет колебаться от +27 до +30, ночью столбики термометров покажут от +13 до +18. В южных областях возможно повышение температуры до +33, ночью ожидается от +17 до +21.