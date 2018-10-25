"Газпром" инициировал арбитраж против Украины по штрафу на 6 млрд долларов

Фото: глава правления "Газпрома" Алексей Миллер (kremlin.ru)

Речь идет о штрафе, наложенном на "Газпром" Антимонопольным комитетом Украины

Российский газовый монополист "Газпром" в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли, - ред.) в четверг инициировал арбитражное разбирательство против Украины по штрафу на 6 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российские СМИ.

В сообщении монополиста указано, что разбирательство вызвано тем, что "Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на "Газпром" необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем 6 млрд долларов (включая пени) за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины".

В компании заявляют, что штраф, а также последующие действия Украины по его взысканию нарушают права монополиста, гарантированные соглашением между правительством Российской Федерации и Кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В частности, "Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты.

"Компания будет продолжать защищать свои права всеми доступными средствами в рамках применимого законодательства", - подчеркивается в сообщении газового монополиста РФ.

Как писало РБК-Украина ранее, российская газовая компания "Газпром" в конце 2016 года подала жалобу в Высший хозяйственный суд Украины на решение Киевского хозяйственного суда о взыскании 6,5 млрд долларов в пользу Украины по иску Антимонопольного комитета.

Напомним, в конце августа 2017 года "Газпром" в Верховном суде Украины обжаловал решение Высшего хозяйственного суда Украины, который постановил взыскать с компании пени и штраф Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 6,6 млрд долларов.

Однако 11 сентября 2017 года Верховный суд Украины отказал "Газпрому" в пересмотре решений нижестоящих судов. Таким образом, возможности по обжалованию решения АМКУ в рамках судебной системы Украины были исчерпаны.