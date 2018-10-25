Суд арестовал еще четверых подозреваемых в хищении средств Ощадбанка, - Холодницкий

Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Холодницкий сообщил, что каждому из арестованных назначен залог в качестве альтернативы

Соломенский районный суд Киева арестовал еще четверых подозреваемых по делу хищения государственных средств АО "Ощадбанк". Об этом сообщил руководитель Специализованной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, передает РБК-Украина.

По его словам, все подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. В целом суд рассматривает ходатайства прокуроров САП об избрании меры пресечения 10 подозреваемым в этом деле.

Как написал Холодницкий на своей странице в Facebook, по состоянию на 16:00 уже избраны меры пресечения следующим подозреваемым:

заместителю председателя правления банка в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 7 млн гривен;

работнику Департамента корпоративного бизнеса банка - содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1,5 млн гривен;

руководителю ЧАО "Креатив" - содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 2 млн гривен;

2 работникам ПАО "Креатив Групп" - содержание под стражей с внесением залога в сумме 2 млн и 550 тысгривен.

Напомним, как сообщало РБК-Украина, Соломенский районный суд Киева в четверг, 25 октября, взял под стражу заместителя председателя правления "Ощадбанка" Ирину Земцову.

Добавим, среди подозреваемых по делу о хищениях в "Ощадбанке" фигурирует народный депутат из группы "Воля народа" Станислав Березкин.

Как известно, в течение сентября 2013 - января 2014 годов бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору с должностными лицами указанной группы, а также должностными лицами "Ощадбанка", ООО "ЗМЖ" и ООО "Кредитное брокерское агентство", завладели 20 млн долларов, которые "Креатив" получили в "Ощадбанке".