Итоги дня: 25 июня

В Киеве похитили сына финансового атташе Ливии



В Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Об этом сообщили источники РБК-Украина в посольстве Республики Ливии в Украине. Так, в посольстве сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе. "Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказал источник в посольстве. Также в посольстве добавили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.



Будапешт настаивает на официальном статусе для венгерского языка



Венгрия будет сопротивляться в случае, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному закону "Кивалова - Колесниченко", не даст венгерскому языку статус официального. Об этом в интервью заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт понимает стремление украинских властей уменьшить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке, однако страна не согласна с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.



Президент ПАСЕ осудил нападение на ромов под Львовом



Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселение ромов под Львовом. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ. Николетти отметил, что потрясен и решительно осуждает "расистское нападение". Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на ромов. Николетти также призвал Украину расследовать насилие в отношении ромов. Тем временем глава СБУ не исключает связь между нападавшими на поселение ромов и РФ. Пострадавший во время погрома лагеря ромов рассказал подробности нападения. По его словам, десять молодых людей в масках набросились с ножами и били всех, кто попался под руку.



Скандальный депутат обозвал "киборга" "убийцей и мародером"



Народный депутат Антон Яценко унизил экс-бойца АТО, "киборга" Олеша Герваса и назвал его "убийцей и мародером". Об этом сообщил сослуживец военного Павел Тука на своей странице в Facebook. "Нардеп Яценко, который является бывшим регионалом и известным кнопкодавом, позволил себе назвать нашего сослуживца-"киборга", парня который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал, убийцей мирных жителей и мародером! Помимо унижения чести и достоинства одного конкретного человека, этот негодяй очернил все наше подразделение!" - написал он.



"За неделю может быть что угодно": синоптик дала прогноз погоды на длинные выходные



На выходных 23-24 июня многих поразила новость о том, что в Карпатах выпал снег. Однако констатировать, что нынешняя погода в Украине аномальная, пока рано. Такое мнение в комментарии для Styler выразила известная синоптик Наталка Диденко. "Эта неделя, что будет, особенно всех интересует в связи с удлиненными выходными. На этой неделе синоптическая ситуация будет нестабильна. Уже со среды на юго-западе, в центральной части вплоть до севера ожидаются дожди, временами эти дожди будут переходить в сильные ливни. Могут быть и грозы, и град, и даже шквалистое усиление ветра", - рассказывает синоптик.