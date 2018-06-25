Итоги дня: 25 июня

В Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Об этом сообщили источники РБК-Украина в посольстве Республики Ливии в Украине. Так, в посольстве сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе. "Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказал источник в посольстве. Также в посольстве добавили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.
Венгрия будет сопротивляться в случае, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному закону "Кивалова - Колесниченко", не даст венгерскому языку статус официального. Об этом в интервью заявил глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт понимает стремление украинских властей уменьшить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке, однако страна не согласна с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселение ромов под Львовом. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ. Николетти отметил, что потрясен и решительно осуждает "расистское нападение". Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на ромов. Николетти также призвал Украину расследовать насилие в отношении ромов. Тем временем глава СБУ не исключает связь между нападавшими на поселение ромов и РФ. Пострадавший во время погрома лагеря ромов рассказал подробности нападения. По его словам, десять молодых людей в масках набросились с ножами и били всех, кто попался под руку.
Народный депутат Антон Яценко унизил экс-бойца АТО, "киборга" Олеша Герваса и назвал его "убийцей и мародером". Об этом сообщил сослуживец военного Павел Тука на своей странице в Facebook. "Нардеп Яценко, который является бывшим регионалом и известным кнопкодавом, позволил себе назвать нашего сослуживца-"киборга", парня который здоровьем заплатил за защиту страны и достойно воевал, убийцей мирных жителей и мародером! Помимо унижения чести и достоинства одного конкретного человека, этот негодяй очернил все наше подразделение!" - написал он.
На выходных 23-24 июня многих поразила новость о том, что в Карпатах выпал снег. Однако констатировать, что нынешняя погода в Украине аномальная, пока рано. Такое мнение в комментарии для Styler выразила известная синоптик Наталка Диденко. "Эта неделя, что будет, особенно всех интересует в связи с удлиненными выходными. На этой неделе синоптическая ситуация будет нестабильна. Уже со среды на юго-западе, в центральной части вплоть до севера ожидаются дожди, временами эти дожди будут переходить в сильные ливни. Могут быть и грозы, и град, и даже шквалистое усиление ветра", - рассказывает синоптик.