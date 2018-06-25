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За нападением на ромов во Львове может стоять Россия, - Грицак

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 13:49
Фото: Василий Грицак (УНИАН)
Фото: Василий Грицак (УНИАН)

Глава СБУ не исключает связь между нападавшими на поселение ромов и РФ

За нападением на поселение ромов во Львове может стоять Российская Федерация. Об этом в комментарии журналистам после брифинга сообщил Василий Грицак, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это преступление расследуется сотрудниками Службы безопасности. Там погиб человек, почти 10 человек ранены. За этим может стоять Россия. Несколько дней назад мы предотвратили террористический акт в Харькове. Это может делаться для разжигания межнациональной вражды", - отметил Грицак.

Напомним, ранее сообщалось, что за нападение на поселение ромов задержаны девять учеников львовских школ.  

23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Трезвая и злая молодежь".

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Теги публикации: Служба безопасности Украины, нападение, Василий Грицак, ромы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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