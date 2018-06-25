Президент ПАСЕ осудил нападение на ромов под Львовом

Николетти призвал власти Украины расследовать насилие в отношении ромов

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Микеле Николетти осудил нападение на поселение ромов под Львовом. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.

Николетти отметил, что потрясен и решительно осуждает "расистское нападение". Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на ромов. Николетти также призвал Украину расследовать насилие в отношении ромов.

Напомним, 23 июня группа неизвестных в масках на окраине Львова напала на лагерь, в котором проживали ромы. В результате нападения один человек погиб, еще четверо травмированы. Полиция задержала семерых причастных к нападению. Задержанными являются жители Львова в возрасте 16-17 лет. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора нападения. Предполагается, что все они являются членами организации неонацистов "Твереза і зла молодь".