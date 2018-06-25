В Киеве похитили сына финансового атташе Ливии

Сегодня в Киеве похитили гражданина Республики Ливия

В Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Об этом сообщили источники РБК-Украина в посольстве Республики Ливии в Украине.

Так, в посольстве сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе.

"Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказал источник в посольстве.

Также в посольстве добавили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.

Напомним, в феврале 2018 года в Киеве был введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен.