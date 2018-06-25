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В Киеве похитили сына финансового атташе Ливии

НовостиПроисшествия    25.06.2018 - 16:51
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Андрей Коваль)
Иллюстративное фото (РБК-Украина, Андрей Коваль)

Сегодня в Киеве похитили гражданина Республики Ливия

В Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Об этом сообщили источники РБК-Украина в посольстве Республики Ливии в Украине.

Так, в посольстве сообщили, что пострадавший является сыном финансового атташе.

"Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказал источник в посольстве.

Также в посольстве добавили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.

Напомним, в феврале 2018 года в Киеве был введен план "Перехват" по задержанию двух автомобилей Porsche Cayenne из-за похищения мужчины и 4 млн гривен.

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Теги публикации: Киев, Ливия, похищение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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