Сийярто: Будапешт настаивает на официальном статусе для венгерского языка

Будапешт понимает стремление Украины уменьшить влияние РФ, однако не хочет, чтобы это отразилось на венгерской общине

Венгрия будет сопротивляться в случае, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному закону "Кивалова - Колесниченко", не даст венгерскому языку статус официального. Об этом глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал в интервью изданию "Европейская правда".

"Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства официальным, а новый закон поднимет эту планку до 33% - то, конечно же, мы будем сопротивляться", - заявил министр.

По словам Сийярто, Будапешт понимает стремление украинских властей уменьшить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке, однако страна не согласна с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

"У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим убраться оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае - или это "сопутствующие разрушения", или так и планировалось - ваши действия отражаются на нас", - отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что в Будапеште считают недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики "еще одним вкладом в законодательную неопределенность" и "угрозой для венгерского меньшинства".