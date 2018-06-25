Підсумки дня: 25 июня

У Києві викрали сина фінансового аташе Лівії



У Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Про це повідомили джерела РБК-Україна в посольстві Республіки Лівії в Україні. Так, у посольстві повідомили, що постраждалий є сином фінансового аташе. "Так, викрали сина нашого бухгалтера Мухаммеда", - розповіло джерело в посольстві. Також у посольстві додали, що офіційна інформація з цього приводу з'явиться завтра.



Будапешт наполягає на офіційному статусі для угорської мови



Угорщина буде чинити опір у випадку, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому закону "Ківалова - Колесніченка", не дасть угорській мові статус офіційної. Про це в інтерв’ю заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За словами Сійярто, Будапешт розуміє прагнення української влади зменшити російський вплив, у тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову, однак країна не згодна з тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.



Президент ПАРЄ засудив напад на ромів під Львовом



Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом. Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАСЕ. Ніколетті зазначив, що вражений і рішуче засуджує "расистський напад". Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого в результаті нападу на ромів. Ніколетті також закликав Україну розслідувати насильство щодо ромів. Тим часом Глава СБУ не виключає зв'язок між нападниками на поселення ромів і РФ. Постраждалий під час погрому табору ромів розповів подробиці нападу. За його словами, десятеро молодих людей в масках накинулися з ножами і били всіх, хто попався під руку.



Скандальний депутат обізвав "кіборга" "вбивцею і мародером"



Народний депутат Антон Яценко принизив екс-бійця АТО, "кіборга" Олеша Гервасій і назвав його "вбивцею і мародером". Про це повідомив товариш по службі військового Павло Тука на своїй сторінці в Facebook. "Нардеп Яценко, який є колишнім регіоналом і відомим кнопкодавом, дозволив собі назвати нашого сослужівца- "кіборга", хлопця який здоров'ям заплатив за захист країни і гідно воював, вбивцею мирних жителів і мародером! Крім приниження честі і гідності однієї конкретної людини, цей негідник очорнив все наше підрозділ!" - написав він.



"За тиждень може бути що завгодно": Наталка Діденко дала прогноз погоди на довгі вихідні



На вихідних 23-24 червня багатьох вразила новина про те, що у Карпатах випав сніг. Проте констатувати, що теперішня погода в Україні аномальна, поки зарано. Таку думку у коментарі для Styler висловила відома синоптик Наталка Діденко."Цей тиждень, що буде, особливо всіх цікавить у зв’язку із подовженими вихідними. Цього тижня буде нестабільна синоптична ситуація. Вже з середи на південному заході, у центральній частині включно аж до півночі очікуються дощі, часом ці дощі переходитимуть у сильні зливи. Можуть бути і грози, і град, і навіть шквалисте посилення вітру", - розповідає синоптик.