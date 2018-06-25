Підсумки дня: 25 июня

У Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Про це повідомили джерела РБК-Україна в посольстві Республіки Лівії в Україні. Так, у посольстві повідомили, що постраждалий є сином фінансового аташе. "Так, викрали сина нашого бухгалтера Мухаммеда", - розповіло джерело в посольстві. Також у посольстві додали, що офіційна інформація з цього приводу з'явиться завтра.
Угорщина буде чинити опір у випадку, якщо новий український закон про мови, який ухвалять на зміну скасованому закону "Ківалова - Колесніченка", не дасть угорській мові статус офіційної. Про це в інтерв’ю заявив голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. За словами Сійярто, Будапешт розуміє прагнення української влади зменшити російський вплив, у тому числі шляхом ухвалення відповідного закону про мову, однак країна не згодна з тим, щоб це відобразилось на угорській громаді.
Президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Мікеле Ніколетті засудив напад на поселення ромів під Львовом. Про це йдеться в повідомленні на сайті ПАСЕ. Ніколетті зазначив, що вражений і рішуче засуджує "расистський напад". Він також висловив співчуття родині та близьким загиблого в результаті нападу на ромів. Ніколетті також закликав Україну розслідувати насильство щодо ромів. Тим часом Глава СБУ не виключає зв'язок між нападниками на поселення ромів і РФ. Постраждалий під час погрому табору ромів розповів подробиці нападу. За його словами, десятеро молодих людей в масках накинулися з ножами і били всіх, хто попався під руку.
Народний депутат Антон Яценко принизив екс-бійця АТО, "кіборга" Олеша Гервасій і назвав його "вбивцею і мародером". Про це повідомив товариш по службі військового Павло Тука на своїй сторінці в Facebook. "Нардеп Яценко, який є колишнім регіоналом і відомим кнопкодавом, дозволив собі назвати нашого сослужівца- "кіборга", хлопця який здоров'ям заплатив за захист країни і гідно воював, вбивцею мирних жителів і мародером! Крім приниження честі і гідності однієї конкретної людини, цей негідник очорнив все наше підрозділ!" - написав він.
На вихідних 23-24 червня багатьох вразила новина про те, що у Карпатах випав сніг. Проте констатувати, що теперішня погода в Україні аномальна, поки зарано. Таку думку у коментарі для Styler висловила відома синоптик Наталка Діденко."Цей тиждень, що буде, особливо всіх цікавить у зв’язку із подовженими вихідними. Цього тижня буде нестабільна синоптична ситуація. Вже з середи на південному заході, у центральній частині включно аж до півночі очікуються дощі, часом ці дощі переходитимуть у сильні зливи. Можуть бути і грози, і град, і навіть шквалисте посилення вітру", - розповідає синоптик.