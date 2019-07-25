Итоги дня: 25 июля

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25.07.2019 - 22:12
Новина українською
Задержание российского танкера, Зеленский пообщался с Трампом и другие новости
Задержание российского танкера Nika Spirit
произвели сегодня, 25 июля, украинские правоохранители в порту Измаила (Одесская область).
Подробнее
о причинах и обстоятельствах задержания
Президент Украины Владимир Зеленский
провел телефонный разговор
с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом
После допроса пятого президента Украина Петра Порошенко в Государственном бюро расследований
произошли стычки (видео)
Центральная избирательная комиссия (ЦИК)
обработала 99,91%
электронных протоколов на внеочередных выборах в Верховную раду
Сегодня утром, 25 июля, в Одессе
задержали бывшего начальника
областной полиции Дмитрия Головина
Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом,
курс находится на минимальному уровне
в 2019 году
В Херсонской области на днях пронесся мощнейший смерч.
В сети появилось видео
Сотрудники полиции
установили личность автора скандального видео
, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик
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