В Одессе задержали бывшего начальника полиции Головина

Фото: Дмитрий Головин (facebook.com/Дмитрий Головин)

Дмитрия Головина задержали утром 25 июля

Сегодня утром, 25 июля, в Одессе задержали бывшего начальника областной полиции Дмитрия Головина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Указано, что он был задержан во время совместной спецоперации Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и при участии Национального антикоррупционного бюро Украины.

Фото: задержание Головина (facebook.com)

"Бывшему начальнику полиции Одесской области инкриминируется причастность к уголовному правонарушению, предусмотренному ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", - говорится в сообщении.

Руководство Нацполиции отмечает, что будет настаивать на объективном расследовании и привлечении виновных лиц к ответственности, предусмотренной законодательством.

Напомним, в ноябре 2016 года начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин. Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой подчеркивал, что "Головин - опытный специалист, имеющий опыт оперативной работы в регионах нашей страны, последняя должность, которую он возглавлял - это Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины".

Как писало РБК-Украина ранее, в августе 2017 года правоохранители на крупной взятке задержали начальника департамента полиции охраны Сергея Будника.