Курс доллара упал до минимума в этом году

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел до 25,48 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 июля 2019 года установил официальный курс на уровне 25,49 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 2548,7337 гривен за 100 долларов (-2,8963 гривен).

При этом курс доллара на 24 июля составляет 2551,63 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс находится на минимальному уровне в 2019 году. Предыдущий минимум был зафиксирован 10 июля - 2548,9178 гривен за 100 долларов

Напомним, курс доллара на открытии межбанковского валютного рынка 25 июля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 6 копеек до 25,52 гривен за доллар, курс в покупке - 25,49 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 28,40 гривен за евро.

В то же время курс доллара в обменных пунктах Украины в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 9 копеек до 25,66 гривен за доллар, в покупке на 10 копеек до 25,40 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 15 копеек до 28,68 гривен за евро.