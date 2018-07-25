Киев стоит в пробках

Новости Общество 25.07.2018 - 17:36
Фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

В пробках стоит почти весь правый берег столицы

Правый берег Киева стоит в пробках из-за погодных условий. Об этом свидетельствуют данные Google .

Отметим, что в отличие от правого берега Киева ситуация на левом берегу достаточно спокойная. Самые большие пробки наблюдаются в центре Киева, в частности на бульваре Тараса Шевченко, на улице Хрещатик, Большая Васильковская, Басейная, Льва Толстого, Саксаганского, а также на Майдане Независимости.

Также пробки зафиксированы на улице Нижний Вал, Борщаговская, Юрковская, Нижнеюрковская, Набережно- Хрещатицкая, Елены Телигы. Пробки наблюдаются на проспекте Победы и на Большой Окружной дороге.

Отметим, что в Киеве сейчас повышеная вероятность ДТП. По данным Google, в Киеве за последние пару часов произошло девять аварий. На данный момент в Киеве на многих дорогах ограничено движение.

Киев стоит в пробках
Киев стоит в пробках
Киев стоит в пробках
 

Фото (google.com/maps)

Напомним, сегодня, 25 июля, в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы

В четверг в суд передадут ходатайство о мере пресечения водителю Hummer Ситуация с газоснабжением Киева близка к критической, - КГГА
Теги:  Киев,  пробки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС