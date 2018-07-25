В Германии начали укладку труб для "Северного потока-2"

Сооружение газопровода "Северный поток-2" резко критикуют Украина, страны Балтии, Польша и США

В Германии начали укладку первых труб в рамках сооружения газопровода "Северный поток-2", по которому природный газ будет поставляться из России в Германию. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, на первом этапе сегменты труб, привареные друг к другу на судне, будут протянуты по подземному тоннелю, который ведет к наземной приемной станции, сообщил представитель компании. Как отмечается, судно-трубоукладач Castoro 10 в ночь на среду, 25 июля, начало работы на наземной стыковочной станции под Любмином в Грайфсвальдском заливе.

Компания "Северный поток-2" еще два месяца назад приступила к строительству 30-километрового подводного тоннеля в прибрежных водах. В августе начнутся работы по непосредственной укладке труб. Также строительство спорного газопровода "Северный поток-2", против которого резко выступают Украина, страны Балтии и Польша и США, планируется завершить до конца 2019 года.

Отметим, что заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Феннон заявил о категорическом сопротивлении проекта "Северный поток-2".

Также ранее заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что позицию Украины по "Северному потоку-2" не поддерживают 4 страны.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что газопровод "Северный поток-2" приведет к большей агрессии России.