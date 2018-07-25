В Киеве залило дождем улицы и подземные переходы

В Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы

Сегодня, 25 июля, в Киеве после обеда прошел сильный дождь, который затопил улицы столицы.

В Киеве от высокого уровня воды автомобили "плыли" на дороге. Похожая ситуация на тротуарах и в подземных переходах. KyivOperativ на своей странице в Facebook опубликовал видео, на которых видно, как гроза затопила улицы Киева.

Венеция на Дорогожичах Опубликовано Киев Оперативный Среда, 25 июля 2018 г.

В Киеве прошел дождик... Что там у вас? Опубликовано Киев Оперативный Среда, 25 июля 2018 г.

Также из-за ливня в Киеве образовались пробки по всей столице. Дождь продолжает идти.

Фото: ливень в Киеве (nashkiev.ua)

Напомним, что синоптики предупредили о грозе в Киеве.

Также 23 июля, из-за непогоды в Киеве возле станции метро "Левобережная", затопило дорогу, образовались пробки.

В результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 66 населенных пунктов.

По состоянию на 07:00 25 июля в результате осложнения погодных условий, грозы и порывов ветра, а также из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 66 населенных пунктов в 5 областях. В частности, во Львовской - 32, Киевской - 22, Черновицкой - 6, Луганской - 4 и Днепропетровской - 2 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.