Порошенко одобрил ужесточение ответственности за неуплату алиментов

Законом предусмотрены механизмы воздействия на должников по уплате алиментов на содержание детей с инвалидностью

Президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий усиление ответственности за неуплату алиментов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, законом предусмотрены особенности воздействия на должников, имеющих задолженность по уплате алиментов для содержания детей с инвалидностью и детей, имеющих определенные тяжелые заболевания, учитывая, что несвоевременная уплата алиментов имеет особенно негативные последствия для детей из этой уязвимой категории.

Определяется, что неуплата алиментов на содержание ребенка за шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа до принудительного исполнения влечет за собой выполнение общественно полезных работ на срок от 120 до 240 часов.

В частности, неуплата алиментов на содержание ребенка с инвалидностью, и ребенка, который болеет тяжелыми перинатальные поражения нервной системы, врожденными пороками развития, редкими Орфанными заболеваниями, онкологическими или онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличем, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, или на содержание ребенка, который получил тяжелые травмы, требует трансплантации органа, требует паллиативной помощи, которая привела к возникновению задолженности, за три месяца со дня предъявления исполнительного документа до принудительного исполнения влечет за собой общественно полезные работы на срок от 120 до 240 часов.

При этом устанавливается, что повторное в течение года совершение этого правонарушения влечет за собой ответственность в виде выполнения общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов. Уклонение же лица от работ влечет за собой админарест сроком до десяти суток.

В документе предусмотрены и меры в отношении родителей или лиц, их заменяющих, за уклонение от выполнения обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей. В таких случаях предусмотрено предупреждение или наложение штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут за собой штраф в размере от 100 до 300 таких минимумов.

Кроме того, за неисполнение решения органа опеки и попечительства по определению способов участия в воспитании ребенка и общении с ним того из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, устанавливается штраф в размере от 100 до 150 необлагаемых минимумов. За такое же деяние, совершенное повторно в течение года, штраф могут наложить в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов. Подчеркнем, что может быть применено временное ограничение к тому из родителей, с кем проживает ребенок, в праве выезда за границу и праве управления транспортным средством до исполнения решения.

Также указано, что за умышленное нарушение установленного законом ограничения по сроку пребывания ребенка за пределами Украины в случае самостоятельного решения вопроса о его временном выезде тем из родителей, с которым ребенок проживает, установлен штраф от ста до двухсот необлагаемых минимумов.

Напомним, как писало РБК-Украина, нардепы поддержали во втором чтении законопроект №8296 о создании экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание", за его принятие проголосовали 230 парламентариев.