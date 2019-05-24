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24.05.2019 - 18:52
Итоги дня: 24 мая
В Кассационный административный суд поступило
заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского
относительно подписи указа от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в ВР
Участник переговоров по Донбассу в Минске, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук объявил, что
выйдет из переговорного процесса с РФ по Донбассу
В митрополичьем доме Собора Святой Софии в Киеве состоялось заседание священного синода православной церкви Украины (ПЦУ). Епифаний
выступил с заявлением по итогам синода
Национальный банк
обжаловал оба решения Окружного админсуда Киева
о незаконности национализации "ПриватБанка"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что
уходит в отставку 7 июня
Президент Владимир Зеленский
отменил указ Порошенко
о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания
Украинский политзаключенный
Станислав Клых объявил голодовку
. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур
Суд
освободил экс-главу Генштаба ВСУ
Заману из-под стражи
Во Львове, в пятницу, 24 мая, на заседании городского совета заместителя мэра по финансово-экономическим вопросам и вопросам градостроительства Геннадия Васькива
активисты облили зеленой краской
(видео)
Реформа художественных школ
вызвала всеобщее возмущение, особенно среди преподавателей и родителей
На полуострове Ямал в России объявили штормовое предупреждение и с 23 мая города Салехард и Лабытнанги заносит снегом.
В регионе бушует настоящая метель (фото)
В Соломенском районе столицы
коммунальщики раскрасили животных
на детской площадке в такие цвета, что малышам теперь по ночам начали сниться кошмары (фото)
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Глава АП предложил референдум о диалоге с Россией
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