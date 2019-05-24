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Верховный суд получил третий иск о роспуске Рады

Новости » Общество    24.05.2019 - 14:56
Верховный суд получил третий иск о роспуске Рады
Фото: здание ВСУ (РБК-Украина)

В Верховный суд подано уже три исковых заявления о роспуске парламента

В Кассационный административный суд поступило заявление о признании противозаконными действия президента Украины Владимира Зеленского относительно подписи указа от 21 мая "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады Украины и назначении внеочередных выборов" в части назначения внеочередной выборов в ВР. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного суда сегодня, 24 мая 2019 года. Дело зарегистрировано под номером 9901/280/19.

Таким образом в Верховный суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается указ президента от 21.05.2019 года № 303/2019.

Напомним, в Верховный суд 23 мая поступило два исковых заявления о признании противоправным и недействительным указа президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента. 

В соответствии с Кодексом административного судопроизводства Украины судья в течение пяти дней со дня подачи искового заявления выносит определение о следующих процессуальныех действиях.

Добавим, что во время инаугурации Владимир Зеленский заявил о роспуске Рады. Своим указом президент также назначил досрочные выборы на 21 июля.

 

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