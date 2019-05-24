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24.05.2019 - 18:52
Підсумки дня: 24 травня
В Касаційний адміністративний суд надійшла
заява про визнання протизаконними дії президента України Володимира Зеленського
щодо підпису указу від 21 травня "Про дострокове припинення повноважень Верховної ради України та призначення позачергових виборів" в частині призначення позачергової виборів у ВР
Учасник переговорів по Донбасу в Мінську, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук оголосив, що
вийде з переговорного процесу з РФ щодо Донбасу
У митрополичому будинку Собору Святої Софії у Києві відбулося засідання священного синоду правосланої церкви України (ПЦУ). Епіфаній
виступив з заявою за підсумками синоду
Національний банк
оскаржив обидва рішення Окружного адмінсуду Києва
щодо незаконності націоналізації "ПриватБанку"
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що
йде у відставку 7 червня
Президент Володимир Зеленський
скасував указ Порошенко
про призначення Володимира Горковенка членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення
Український політв'язень
Станіслав Клих оголосив голодування
. Про це повідомила російська правозахисниця Тетяна Щур
Суд
звільнив екс-главу Генштабу ЗСУ
Заману з-під варти
У Львові, у п'ятницю, 24 травня, на засіданні міської ради, заступника міського голови з фінансово-економічних питань та питань містобудування Геннадія Васьківа
активісти облили зеленою фарбою
Реформа художніх шкіл
викликала загальне обурення, особливо серед викладачів і батьків
На півострові Ямал в Росії оголосили штормове попередження і з 23 травня міста Салехард і Лабитнангу заносить снігом.
У регіоні вирує справжня заметіль (фото)
У Солом'янському районі столиці
комунальники розфарбували тварин
на дитячому майданчику в такі кольори, що малюкам тепер ночами почали снитися жахи (фото)
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