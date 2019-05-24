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Суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи

Новости » Общество    24.05.2019 - 15:44
Суд освободил экс-главу Генштаба ВСУ Заману из-под стражи
Фото: Владимир Замана (УНИАН)

Апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киева

Апелляционный суд города Киева удовлетворил жалобу бывшего начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-полковника Владимира Заману. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Замана в Facebоok.

Таким образом, Апелляционный суд отменил решение Печерского районного суда города Киева. 

Напомним, Владимир Замана занимал должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Укрыины с февраля 2012 года по 19 февраля 2014 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Печерский райсуд города Киева в ночь на 26 февраля 2019 года арестовал на один месяц бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману.

Как сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, Замана в течение 2012-2014 годов расформировал 70 воинских частей и соединений. Луценко подчеркнул, что в этот период Замана лично сократил состав ВСУ больше, чем предусматривалось законом.

Также по данным военного прокуратура Виктора Короля, Замана совершил государственную измену, действуя в сговоре с бывшим президентом Украины, ныне осужденным Виктором Януковичем. В частности, он предоставил Российской Федерации помощь в проведении преступной деятельности на территории Украины.

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Новости Украины Апелляционный суд КиеваВладимир Замана
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