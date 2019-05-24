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Зеленский отменил указ Порошенко о назначении члена Нацрады

Новости » Политика    24.05.2019 - 12:10
Зеленский отменил указ Порошенко о назначении члена Нацрады
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Он отменил указ о назначении Горковенка членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания

Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится на сайте президента.

Ранее пятый президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а до этого уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

"Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 года № 187 "О назначении В.Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - говорится в сообщении.

Зеленский отменил указ Порошенко о назначении члена НацрадыВчера президент переназначил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Ранее сообщалось, что вчера президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Елены Зеркаль заместителем главы Администрации президента. Однако, позже указ Зеленского исчез с сайта президента. Источники РБК-Украина в АП сообщили, что Зеркаль отказалась от должности заместителя главы АП Андрея Богдана. Позже Зеленский отменил свой указ о назначение Зеркаль.

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