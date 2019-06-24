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24.06.2019 - 22:08
Итоги дня: 24 июня
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
отклонила
предложения о проведении дебатов относительно наказания виновных в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года
Священный Синод на заседании принял решение
лишить почетного партиарха ПЦУ Филарета
прав на киевские епархии и монастыри
Администрация президента (АП) рассматривает возможность
сокращения ряда министерств
Президент Украины Владимир Зеленский
назначил временно исполняющих обязанности глав облгосадминистраций
в трех областях
Президент РФ Владимир Путин
отменил запрет на транзит украинских товаров
по территории России в третьи страны
В столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели у здания парламента
началась пятая подряд акция протеста
Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ)
Зураб Аласания уволился с должности
К подрыву автомобиля сотрудника спецслужб, который произошел в начале апреля 2019 года в Киеве,
причастен сотрудник пограничной службы
Полиция Киева сообщает, что суд
арестовал подозреваемого
в жестоком убийстве 9-летнего мальчика в столице
В Казахстане
из-за взрывов объявлена ЧС
и эвакуация жителей. Стало известно
о жертвах и пострадавших
Андрей Харитонов умер
в 59 лет. Советский актер театра и кино, который родился в Киеве, сгорел от рака
В Киеве, на улице Грушевского, разгромили мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну.
Стало известно, кем оказался вандал
Алина Гросу 23 июня сыграла свадьбу в Италии. Как прошла
свадьба скандальной певицы (фото, видео)
Погода в Украине в течение всей следующей недели
будет более прохладной
. К выходным температура воздуха упадет до комфортных +20… +27 градусов
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Все законопроекты Зеленского сняты с рассмотрения, - Стефанчук
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Помощник Хацкевича в "Динамо" перешел в тренерский штаб "Рубина"
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